РКН потребовал от Google снять ограничения в отношении Соловьёва

Роскомнадзор направил в Google письмо с требованием снять ограничения в отношении журналиста Владимира Соловьёва.

«В Google направлено официальное письмо с требованием о снятии ограничений с видеоматериалов YouTube-канала «Соловьёв LIVE» российского журналиста Владимира Соловьёва», — говорится в заявлении ведомства.

Роскомнадзор отмечает, что с октября видео на этом канале не попадают в раздел «В тренде», хотя «ранее это происходило регулярно».

«Такую ситуацию можно расценить как попытку YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории», — подчеркнули там.

Роскомнадзор призвал видеохостинг привести правила площадки в соответствие с действующим законодательством России.

13 ноября Роскомнадзор рекомендовал российским СМИ размещать видео на интернет-платформах отечественных компаний на фоне случаев применения администрацией YouTube блокировок, маркировок и предупреждений.