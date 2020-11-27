Онищенко прокомментировал ситуацию с новогодними праздниками

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Депутат Госдумы, заслуженный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с новогодними праздниками.
Онищенко прокомментировал ситуацию с новогодними праздниками
  • РИА Новости

В беседе с ФАН он напомнил, что в нижней палате парламента рассматривали предложение сделать 31 декабря официальным выходным, но инициатива была отклонена.

«Предлагаю действительно сделать 31 декабря официальным нерабочим днём, 1 января пусть будет тоже выходным, как это было всегда, а 2 января уже нужно выходить на работу», — сказал Онищенко.

По его мнению, двух нерабочих дней (1 и 7 января) вполне достаточно. Как считает Онищенко, рабочая декада в начале года — серьёзное подспорье для роста экономики, это также поможет в охране здоровья и решении других задач.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок в беседе со «Взглядом» прокомментировала идею увеличения новогодних каникул на две недели.

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