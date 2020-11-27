Голикова назвала достаточным объём средств на выплаты медикам

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что средств, предусмотренных на выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией COVID-19, достаточно.

Об этом она сказала в ходе совещания с главами субъектов на тему выполнения поручений президента России.

«По предварительным данным, которые у нас есть, средств, предусмотренных на выплаты медицинским работникам, достаточно», — приводит её слова РИА Новости.

Голикова также призвала оперативно проинформировать Минтруд и представить соответствующие расчёты, если средств, выделенных в объёме 26,1 млрд рублей, не хватит.

Также Голикова поручила регионам доложить о готовности к вакцинации от COVID-19.