Голикова назвала достаточным объём средств на выплаты медикам
- РИА Новости
Об этом она сказала в ходе совещания с главами субъектов на тему выполнения поручений президента России.
«По предварительным данным, которые у нас есть, средств, предусмотренных на выплаты медицинским работникам, достаточно», — приводит её слова РИА Новости.
Голикова также призвала оперативно проинформировать Минтруд и представить соответствующие расчёты, если средств, выделенных в объёме 26,1 млрд рублей, не хватит.
Также Голикова поручила регионам доложить о готовности к вакцинации от COVID-19.