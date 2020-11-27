Число сдаваемых предметов на ОГЭ могут сократить до трёх

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Рособрнадзор предлагает сократить число сдаваемых предметов на ОГЭ с четырёх до трёх. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев.
Число сдаваемых предметов на ОГЭ могут сократить до трёх
  • РИА Новости

По его словам, идут консультации с Минпросвещения, вопрос поднимался на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Пока наше консолидированное решение по экзаменам в 9-х классах следующее: не отменять экзамены, но уменьшить их количество до трёх — два обязательных и один по выбору», — цитирует Музаева ТАСС.

Ранее итоговое сочинение по русскому языку для 11-х классов перенесли на 5 апреля 2021 года из-за неблагоприятной эпидемиологический ситуации.

Сообщалось, что переносить досрочный период ЕГЭ пока не планируется.

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