В Москве лекарства пациентам с COVID-19 начнут выдавать врачи скорой помощи

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что выдавать противовирусные препараты также будут и работники скорой помощи, которые выезжают на вызов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Ракова уточнила, что препараты будут выдавать, если человек отказывается от госпитализации или она не требуется по состоянию здоровья.

«Людям этой категории работники скорой помощи будут выдавать лекарства. И не будет теряться время на ожидание врача из поликлиники», — сказала Ракова.

Как ранее сообщал Inforeactor, губернатор Петербурга Александр Беглов дал поручение обеспечить жителей города бесплатными лекарствами для лечения коронавирусной инфекции.