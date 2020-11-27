В Москве лекарства пациентам с COVID-19 начнут выдавать врачи скорой помощи

Короткая ссылка
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что выдавать противовирусные препараты также будут и работники скорой помощи, которые выезжают на вызов.
В Москве лекарства пациентам с COVID-19 начнут выдавать врачи скорой помощи
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Ракова уточнила, что препараты будут выдавать, если человек отказывается от госпитализации или она не требуется по состоянию здоровья.

«Людям этой категории работники скорой помощи будут выдавать лекарства. И не будет теряться время на ожидание врача из поликлиники», — сказала Ракова.

Как ранее сообщал Inforeactor, губернатор Петербурга Александр Беглов дал поручение обеспечить жителей города бесплатными лекарствами для лечения коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить