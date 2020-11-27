В Петербурге пациенты с COVID-19 получат бесплатные лекарства

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Губернатор Петербурга Александр Беглов дал поручение обеспечить жителей всех районов города бесплатными лекарствами для лечения коронавирусной инфекции.
В Петербурге пациенты с COVID-19 получат бесплатные лекарства
  • РИА Новости

Об этом сообщает Inforeactor.

Бесплатные препараты получат те, кто переносит заболевание в лёгкой форме и лечится на дому.

Беглов назвал эту меру беспрецедентной, однако государство решилось на такой шаг из-за эпидемиологической ситуации. Планируется, что эта мера поможет снизить скорость распространения коронавируса.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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