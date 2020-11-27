В Петербурге пациенты с COVID-19 получат бесплатные лекарства

Губернатор Петербурга Александр Беглов дал поручение обеспечить жителей всех районов города бесплатными лекарствами для лечения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Inforeactor.

Бесплатные препараты получат те, кто переносит заболевание в лёгкой форме и лечится на дому.

Беглов назвал эту меру беспрецедентной, однако государство решилось на такой шаг из-за эпидемиологической ситуации. Планируется, что эта мера поможет снизить скорость распространения коронавируса.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.