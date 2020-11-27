В Петербурге пациенты с COVID-19 получат бесплатные лекарства
- РИА Новости
Об этом сообщает Inforeactor.
Бесплатные препараты получат те, кто переносит заболевание в лёгкой форме и лечится на дому.
Беглов назвал эту меру беспрецедентной, однако государство решилось на такой шаг из-за эпидемиологической ситуации. Планируется, что эта мера поможет снизить скорость распространения коронавируса.
Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.