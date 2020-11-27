В Минздраве заявили о 4 млн больных гепатитом С в России
- РИА Новости
Об этом он сказал на XI Всероссийском конгрессе пациентов.
«Суммарное количество инфицированных вирусом гепатита С пациентов варьируется, по разным данным, до 4 млн человек», — цитирует его ТАСС.
По его словам, значительное количество пациентов — это «молодые, социально активные люди, работающие люди, которые платят налоги, имеют семьи».
Как добавил Гриднев, современные разработки позволяют за два-три месяца практически полностью излечивать гепатит С у 95% пациентов.
«Одна из важнейших задач в рамках лечения — это обеспечение справедливого доступа к комплексной профилактике и тестированию населения», — заключил замминистра.
Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал о ситуации с диабетом в стране.