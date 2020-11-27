В Минздраве заявили о 4 млн больных гепатитом С в России

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Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что в стране проживают до 4 млн человек с гепатитом С.
В Минздраве заявили о 4 млн больных гепатитом С в России
  • РИА Новости

Об этом он сказал на XI Всероссийском конгрессе пациентов.

«Суммарное количество инфицированных вирусом гепатита С пациентов варьируется, по разным данным, до 4 млн человек», — цитирует его ТАСС.

По его словам, значительное количество пациентов — это «молодые, социально активные люди, работающие люди, которые платят налоги, имеют семьи».

Как добавил Гриднев, современные разработки позволяют за два-три месяца практически полностью излечивать гепатит С у 95% пациентов.

«Одна из важнейших задач в рамках лечения — это обеспечение справедливого доступа к комплексной профилактике и тестированию населения», — заключил замминистра.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал о ситуации с диабетом в стране.

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