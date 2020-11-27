Под Судаком спасатели сняли туриста со скалы

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В Крыму в окрестностях Судака спасатели-альпинисты помогли туристу спуститься с отвесной скалы.
Под Судаком спасатели сняли туриста со скалы
  • ©ГУ МЧС России по РК

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

В службу спасения поступил сигнал о том, что мужчина не может спуститься со скального выступа. Уточнялось, что пострадавший находится в районе горы Таракташ близ Судака. На вызов выехала группа сотрудников «Крым-Спас». Прибыв на место, спасатели помогли пострадавшему спуститься.

«По прибытии на место пострадавший при помощи альпинистского снаряжения был спущен с горы», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС Республики Крым.

В медицинской помощи мужчина не нуждался.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи рассказали о спасении тонувшей туристки.

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