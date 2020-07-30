В Сочи рассказали о спасении тонувшей туристки

На пляже «Альбатрос» в Центральном районе Сочи спасли тонувшую туристку.

Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошёл 29 июля. Женщина плыла у первой линии буйков. В какой-то момент у неё свело ногу.

Двое пляжных спасателей подхватили пострадавшую в море и направились к берегу. Им помог ещё один мужчина. Пострадавшую доставили в медпункт, где оказали помощь.

Ранее URA.RU сообщало, что в Забайкальском нацпарке спасли истощённого туриста из Свердловской области.