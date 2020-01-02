В Забайкальском нацпарке спасли истощённого туриста из Свердловской области
В Забайкальском национальном парке спасли истощённого туриста из Свердловской области. Мужчину в крайне тяжёлом состоянии передали врачам, сообщает URA.RU со ссылкой на Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России.
- РИА Новости
Как долго пострадавший пробыл без пищи и связи, неизвестно.
Спасатели добрались до туриста со второй попытки, поскольку лёд в бухте был очень тонким.
В сентябре портал «Юга.ру» сообщал, что в Крыму спасли семью с детьми в Чёрном море.
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