В Забайкальском нацпарке спасли истощённого туриста из Свердловской области

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В Забайкальском национальном парке спасли истощённого туриста из Свердловской области. Мужчину в крайне тяжёлом состоянии передали врачам, сообщает URA.RU со ссылкой на Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России.
В Забайкальском нацпарке спасли истощённого туриста из Свердловской области
  • РИА Новости

Как долго пострадавший пробыл без пищи и связи, неизвестно.

Спасатели добрались до туриста со второй попытки, поскольку лёд в бухте был очень тонким.

В сентябре портал «Юга.ру» сообщал, что в Крыму спасли семью с детьми в Чёрном море.

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