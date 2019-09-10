В Крыму спасли семью с детьми в Чёрном море

В Крыму спасли семью с двумя детьми, которую течением уносило в штормовое Чёрное море. Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Инцидент произошёл в Ленинском районе. В одной из бухт Генеральских пляжей туристы забрались в расщелину между камнями и пытались удержаться на плаву.

Спасатели-водолазы доставили на берег девятилетнего мальчика, его сестру и родителей, а также мужчину, который пытался помочь туристам. Семья — из Краснодарского края, мужчина — из Оренбургской области.

Ранее сообщалось, что в Крыму продлили штормовое предупреждение.

URA.RU сообщало, что у горы Ай-Петри в Крыму спасли туриста из Свердловской области.