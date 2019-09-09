В Крыму продлили штормовое предупреждение
- © РИА Новости
«Сильный ветер не всегда провоцирует шторм, также буквально сбивать людей с ног он не будет. В основном он несёт опасность для хозпостроек, крыш домов», — заявила заместитель начальника регионального Гидрометцентра, главный синоптик Ирина Кириченко.
Гражданам советуют не приближаться к крупным деревьям, вывескам, рекламным щитам и дорожным знакам.
Ранее сообщалось, что в Крыму объявлено штормовое предупреждение на 8 и 9 сентября.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в столичном регионе.