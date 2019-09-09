В Крыму продлили штормовое предупреждение

В Крыму объявили штормовое предупреждение до 12 сентября. Ожидается ветер с порывами до 20—25 м/с, сообщает kp.ru.

«Сильный ветер не всегда провоцирует шторм, также буквально сбивать людей с ног он не будет. В основном он несёт опасность для хозпостроек, крыш домов», — заявила заместитель начальника регионального Гидрометцентра, главный синоптик Ирина Кириченко.

Гражданам советуют не приближаться к крупным деревьям, вывескам, рекламным щитам и дорожным знакам.

Ранее сообщалось, что в Крыму объявлено штормовое предупреждение на 8 и 9 сентября.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в столичном регионе.