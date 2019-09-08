В Крыму объявили штормовое предупреждение

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В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 8 и 9 сентября.
В Крыму объявили штормовое предупреждение
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По прогнозу Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, возможно усиление северо-восточного ветра до 17—22 м/с.

Спасатели советуют не приближаться к рекламным щитам, вывескам, дорожным знакам и линиям электропередачи. Также нежелательно находиться у крупных деревьев и парковать рядом с ними автомобили.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что лето 2019 года признали самым холодным в Ижевске в XXI веке.

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