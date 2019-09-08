В Крыму объявили штормовое предупреждение
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
По прогнозу Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, возможно усиление северо-восточного ветра до 17—22 м/с.
Спасатели советуют не приближаться к рекламным щитам, вывескам, дорожным знакам и линиям электропередачи. Также нежелательно находиться у крупных деревьев и парковать рядом с ними автомобили.
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