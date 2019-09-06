Лето 2019 года назвали самым холодным в Ижевске в XXI веке

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Лето 2019 года признали самым холодным в Ижевске в XXI веке, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-секретаря Удмуртского гидрометцентра Аллу Шумихину.
Лето 2019 года назвали самым холодным в Ижевске в XXI веке
  • izh.ru

Средняя температура воздуха в июне — августе составила +15,6 °С.

«Второе холодное лето — лето 2002 года, на третьем месте — лето 2001 года. Было в Ижевске более холодное лето, но в XX веке — в 1986-м, 1992-м, 1994-м и некоторых других более ранних годах», — сказала Шумихина.

Ранее климатолог Андрей Киселёв, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о минусовых температурах в августе.

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