Аналитики выяснили, чем туристам запомнился отдых в России в этом году

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Аналитики выяснили, чем путешественникам запомнился отдых в России в этом году. Результаты опроса аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру имеются в распоряжении RT.
Аналитики выяснили, чем туристам запомнился отдых в России в этом году
  • Pixabay

Так, согласно данным исследования, 28% путешественников по России открыли в этом году для себя новые места.

21% респондентов признались, что были поражены природной красотой. Столько же назвали отдых в России, в принципе, неплохим.

Кроме того, 19% опрошенных рассказали, что прочувствовали снижение цен на собственном опыте.

Около 8% путешественников отметили, что в России улучшилось качество сервиса, 3% приятно удивились новым гастрономическим точкам на карте.

Всего в опросе приняли участие более 1,1 тыс. респондентов.

Ранее россияне рассказали, по чему в путешествиях больше всего скучают.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить