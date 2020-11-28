Аналитики выяснили, чем туристам запомнился отдых в России в этом году

Аналитики выяснили, чем путешественникам запомнился отдых в России в этом году. Результаты опроса аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру имеются в распоряжении RT.

Так, согласно данным исследования, 28% путешественников по России открыли в этом году для себя новые места.

21% респондентов признались, что были поражены природной красотой. Столько же назвали отдых в России, в принципе, неплохим.

Кроме того, 19% опрошенных рассказали, что прочувствовали снижение цен на собственном опыте.

Около 8% путешественников отметили, что в России улучшилось качество сервиса, 3% приятно удивились новым гастрономическим точкам на карте.

Всего в опросе приняли участие более 1,1 тыс. респондентов.

Ранее россияне рассказали, по чему в путешествиях больше всего скучают.