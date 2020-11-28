Аналитики выяснили, чем туристам запомнился отдых в России в этом году
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Так, согласно данным исследования, 28% путешественников по России открыли в этом году для себя новые места.
21% респондентов признались, что были поражены природной красотой. Столько же назвали отдых в России, в принципе, неплохим.
Кроме того, 19% опрошенных рассказали, что прочувствовали снижение цен на собственном опыте.
Около 8% путешественников отметили, что в России улучшилось качество сервиса, 3% приятно удивились новым гастрономическим точкам на карте.
Всего в опросе приняли участие более 1,1 тыс. респондентов.
Ранее россияне рассказали, по чему в путешествиях больше всего скучают.