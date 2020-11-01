Россияне рассказали, по чему больше всего скучают в путешествиях

Аналитики выяснили, по чему или кому больше всего скучают россияне в путешествиях. Результаты опроса аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру есть в распоряжении RT.

Согласно данным исследования, 28% респондентов ответили, что скучают по своей кровати и подушкам.

Ещё 26% тоскуют по домашнему питомцу, а 17% — по качественному Wi-Fi.

Кроме того, 13% опрошенных отметили, что в путешествии им не хватает родственников и друзей.

По 8% признались, что скучают по работе и привычной еде.

Всего в опросе приняли участие 1,3 тыс. респондентов.

Ранее аналитики выяснили, в какие города россияне планируют отправиться для встречи Нового года. В пятёрку вошли Сочи, Краснодар, Калининград, Москва и Санкт-Петербург.