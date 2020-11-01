Россияне рассказали, по чему больше всего скучают в путешествиях
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Согласно данным исследования, 28% респондентов ответили, что скучают по своей кровати и подушкам.
Ещё 26% тоскуют по домашнему питомцу, а 17% — по качественному Wi-Fi.
Кроме того, 13% опрошенных отметили, что в путешествии им не хватает родственников и друзей.
По 8% признались, что скучают по работе и привычной еде.
Всего в опросе приняли участие 1,3 тыс. респондентов.
Ранее аналитики выяснили, в какие города россияне планируют отправиться для встречи Нового года. В пятёрку вошли Сочи, Краснодар, Калининград, Москва и Санкт-Петербург.