Сдачу «теории» экзамена на права планируется записывать на видео
«Административная процедура по проведению теоретического экзамена включает следующие административные действия… проводится проверка работоспособности системы аудио-видеонаблюдения (аудио-, видеорегистрации), установленной в экзаменационном классе», — говорится в документе.
В действующем регламенте оборудование классов средствами видео- и аудиофиксации не предусматривается.
Ранее стало известно, что в России могут пересмотреть перечень грубых ошибок в экзамене на водительские права, за любую из которых кандидат получает неудовлетворительную оценку.