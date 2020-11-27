Сдачу «теории» экзамена на права планируется записывать на видео

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Сдачу теоретической части экзамена на водительские права будут записывать на видео, сообщает РИА Новости со ссылкой на проекта приказа МВД России об утверждении административного регламента по проведению экзаменов для получения соответствующего удостоверения.

«Административная процедура по проведению теоретического экзамена включает следующие административные действия… проводится проверка работоспособности системы аудио-видеонаблюдения (аудио-, видеорегистрации), установленной в экзаменационном классе», — говорится в документе.

В действующем регламенте оборудование классов средствами видео- и аудиофиксации не предусматривается.

Ранее стало известно, что в России могут пересмотреть перечень грубых ошибок в экзамене на водительские права, за любую из которых кандидат получает неудовлетворительную оценку.

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