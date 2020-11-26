В России планируют обязать предприятия устранять вред экологии

В России завершается разработка законопроекта, согласно которому опасные производственные объекты смогут быть исключены из госреестра только при наличии заключения Росприроднадзора об отсутствии накопленного вреда окружающей среде.

Об этом сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко в ходе совещания во главе с президентом России Владимиром Путиным.

«Сейчас ведомства завершают разработку законопроекта, в котором предусматривается возможность исключения опасных производственных объектов из государственного реестра только при наличии заключения Росприроднадзора об отсутствии накопленного в результате деятельности данных объектов вреда окружающей среде», — приводит её слова РИА Новости.

Отмечается, что до ликвидации причинённого вреда окружающей среде будет запрещён раздел предприятий, которые учтены в качестве единого недвижимого комплекса в Едином государственном реестре недвижимости, в том числе при банкротстве.

Также вице-премьер отметила, что на собственника планируется возложить финансовую ответственность по ликвидации накопленного вреда экологии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Усолье-Сибирском Иркутской области ликвидированы опасные объекты и предотвращено попадание химикатов в водные артерии.