В России планируют обязать предприятия устранять вред экологии

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В России завершается разработка законопроекта, согласно которому опасные производственные объекты смогут быть исключены из госреестра только при наличии заключения Росприроднадзора об отсутствии накопленного вреда окружающей среде. 
В России планируют обязать предприятия устранять вред экологии
  • Reuters

Об этом сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко в ходе совещания во главе с президентом России Владимиром Путиным.

«Сейчас ведомства завершают разработку законопроекта, в котором предусматривается возможность исключения опасных производственных объектов из государственного реестра только при наличии заключения Росприроднадзора об отсутствии накопленного в результате деятельности данных объектов вреда окружающей среде», — приводит её слова РИА Новости. 

Отмечается, что до ликвидации причинённого вреда окружающей среде будет запрещён раздел предприятий, которые учтены в качестве единого недвижимого комплекса в Едином государственном реестре недвижимости, в том числе при банкротстве. 

Также вице-премьер отметила, что на собственника планируется возложить финансовую ответственность по ликвидации накопленного вреда экологии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Усолье-Сибирском Иркутской области ликвидированы опасные объекты и предотвращено попадание химикатов в водные артерии.

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