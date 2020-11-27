В Орловской области начали проверку из-за продажи марок с фото Гитлера
- РИА Новости
«Следственными органами СК России по Орловской области по сообщениям средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки по факту реализации на территории города Орла в газетных киосках почтовых марок с изображением лидера фашистской Германии», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время реализация марок прекращена.
В сентябре суд оштрафовал жителя Ульяновска по делу о реабилитации нацизма за размещение фотографии Гитлера на сайте «Бессмертного полка».