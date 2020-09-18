Суд оштрафовал жителя Ульяновска по делу о реабилитации нацизма

Ульяновский областной суд оштрафовал на 120 тыс. рублей местного жителя по делу о реабилитации нацизма за размещение фотографии лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка».

«Ульяновский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 354.1 УК России («Покушение на реабилитацию нацизма»)», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Генпрокуратуры.

В июле сообщалось о завершении расследования уголовного дела о реабилитации нацизма в отношении 19-летнего жителя Перми Даниила Симанова и 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова.

По данным следствия, 4 мая Симанов через приложение в соцсети отправил на сайт «Банк памяти» фотографию изменника Родины Власова для её дальнейшей трансляции на акции в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. В свою очередь, Круглов разместил заявку, к которой прикрепил фотографию Гитлера.

Оба фигуранта вину признали полностью. Симанов заявил, что разместил фото Власова для «героизации его персоны», а Круглов объяснил свои действия «злой шуткой».