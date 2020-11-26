В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом

В медучреждениях Нижегородской области в настоящее время свободно более 21% коечного фонда для лечения пациентов с пневмонией и ОРВИ, заявил губернатор Глеб Никитин.

Об этом сообщает newsnn.ru.

По данным на 26 ноября, развёрнуто 7577 коек, из которых более 3 тыс. оснащены кислородом, ещё 850 — аппаратами для искусственной вентиляции лёгких.

«Мне хочется поблагодарить нижегородских медиков и волонтёров за работу по борьбе с пандемией. Системе здравоохранения сегодня очень важно иметь определённый запас прочности. Это позволяет не только оказать помощь, тем, кто заболел, но и сохранить деятельность подавляющего большинства отраслей экономики», — сказал Никитин.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 25 487 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.