В Мурманской области продлили режим самоизоляции для пожилых

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Власти Мурманской области приняли решение продлить режим самоизоляции для людей старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Мурманской области продлили режим самоизоляции для пожилых
  • Pixabay

Об этом сообщил оперштаб региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Правительство Мурманской области продлило самоизоляцию для старшего поколения до 24 декабря. На весь период ограничительных мер работающие люди 65 лет и старше имеют право на больничный лист и выплату пособия по временной нетрудоспособности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что решение принято на основании предложений главного санитарного врача региона.

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