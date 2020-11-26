Психолог рассказала, как бороться с тревожностью

Психолог Юлиана Миляева рассказала, как бороться с тревожностью во время пандемии COVID-19.

«Нужно ограничить любую информацию, поступающую о заболевании. Не общаться на острые темы с родными, игнорировать новости в интернете и на ТВ. Постоянно переключать свой мозг на другую информацию», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, нужна физическая и интеллектуальная активность, связанная с личностным ростом или даже с обыкновенным рассеиванием внимания.

«Займитесь изучением языков, смотрите комедии, привносите больше позитива в свою жизнь», — сказала Миляева.

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