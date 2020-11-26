Россияне смогут сообщать о проблеме с вызовом медиков через «Госуслуги»

На едином портале госуслуг запущен новый сервис, который позволит гражданам сообщить о проблеме с вызовом скорой помощи либо дозвоном до поликлиники.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление зампредседателя правительства Дмитрия Чернышенко, распространённое аппаратом вице-премьера.

«Сейчас, в условиях распространения коронавирусной инфекции, когда в регионах граждане испытывают трудности с дозвоном до медучреждений, мы организовали дополнительный инструмент обратной связи, через который пользователи могут оставить свои замечания», — заявил Чернышенко.

По его словам, после этого данные будут направляться в профильные структуры системы здравоохранения.

Ранее сообщалось, что результаты тестов на коронавирус будут загружать на «Госуслуги».