Россияне смогут сообщать о проблеме с вызовом медиков через «Госуслуги»

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На едином портале госуслуг запущен новый сервис, который позволит гражданам сообщить о проблеме с вызовом скорой помощи либо дозвоном до поликлиники.
Россияне смогут сообщать о проблеме с вызовом медиков через «Госуслуги»
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление зампредседателя правительства Дмитрия Чернышенко, распространённое аппаратом вице-премьера. 

«Сейчас, в условиях распространения коронавирусной инфекции, когда в регионах граждане испытывают трудности с дозвоном до медучреждений, мы организовали дополнительный инструмент обратной связи, через который пользователи могут оставить свои замечания», — заявил Чернышенко.

По его словам, после этого данные будут направляться в профильные структуры системы здравоохранения.

Ранее сообщалось, что результаты тестов на коронавирус будут загружать на «Госуслуги».

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