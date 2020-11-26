Эксперт оценил идею льготной ипотеки на частные дома для молодёжи

Вице-президент гильдии риелторов Константин Апрелев прокомментировал сообщение о том, что госкомпания «ДОМ.РФ» выделит 300 млн рублей на пилот программы субсидированной ипотеки под 6,5% на покупку индивидуальных жилых домов на первичном рынке.

«Достаточно долгожданный продукт, потому что строительство многоэтажек и превращение наших городов в бетонные джунгли — не очень хорошо. И строительство домов малой этажности — это очень здорово, тем более под низкую ставку», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, граждане смогут получить свой частный дом.

Как считает Апрелев, это позволит увеличить спрос на земельные участки, на дома в коттеджных посёлках, увеличит объёмы сделок.

Эксперт добавил, что программа создаёт новые возможности для покупателей, застройщиков и банков.

Ранее гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко сообщил о том, что компания выделит 300 млн рублей на пилот программы субсидированной ипотеки под 6,5% на покупку индивидуальных жилых домов на первичном рынке.

Он также рассказал, что программой смогут воспользоваться заёмщики не старше 35 лет, у которых на иждивении есть дети не старше 19 лет.

Проект могут запустить в декабре. Планируется, что он продлится до 1 июля 2021 года.

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