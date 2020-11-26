Два человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Чувашии

Два человека получили травмы в результате аварии с участием школьного автобуса в Чувашии.

Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

«Авария произошла 26 ноября... возле деревни Пизенеры Аликовского района. Водитель школьного автобуса ПАЗ Таутовской средней общеобразовательной школы имени Б.С. Маркова, по предварительным данным, не справился с управлением и съехал в кювет», — говорится в заявлении.

Отмечается, что автобус, в салоне которого находились девять учащихся 2—11-х классов и сопровождающий педагог, лёг на бок.

«На данный момент за медицинской помощью обратился водитель транспортного средства и учитель СОШ. Обстоятельства аварии устанавливаются», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что девять человек получили травмы в результате столкновения двух автобусов в Анапе.