Девять человек пострадали при столкновении двух автобусов в Анапе

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Девять человек получили травмы в результате столкновения двух автобусов в Анапе.
Девять человек пострадали при столкновении двух автобусов в Анапе
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Около 12:00 в дежурную часть ОМВД России по городу Анапе поступило сообщение о ДТП с участием автобуса ПАЗ и автобуса Isuzu. В результате ДТП оба водителя и семь пассажиров автобусов получили телесные повреждения», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что все пострадавшие были доставлены в ГБУЗ Анапы.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом в Амурской области пострадали шесть человек.

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