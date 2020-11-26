Девять человек пострадали при столкновении двух автобусов в Анапе
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
«Около 12:00 в дежурную часть ОМВД России по городу Анапе поступило сообщение о ДТП с участием автобуса ПАЗ и автобуса Isuzu. В результате ДТП оба водителя и семь пассажиров автобусов получили телесные повреждения», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что все пострадавшие были доставлены в ГБУЗ Анапы.
По факту случившегося проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом в Амурской области пострадали шесть человек.