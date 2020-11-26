Девять человек пострадали при столкновении двух автобусов в Анапе

Девять человек получили травмы в результате столкновения двух автобусов в Анапе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Около 12:00 в дежурную часть ОМВД России по городу Анапе поступило сообщение о ДТП с участием автобуса ПАЗ и автобуса Isuzu. В результате ДТП оба водителя и семь пассажиров автобусов получили телесные повреждения», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что все пострадавшие были доставлены в ГБУЗ Анапы.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом в Амурской области пострадали шесть человек.