В Приамурье в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

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В ДТП с автобусом в Амурской области пострадали шесть человек. Об этом сообщили в УМВД по региону.
В Приамурье в ДТП с автобусом пострадали шесть человек
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Сегодня в 08:15 (02:15 мск) на автодороге в ЗАТО Циолковский произошло ДТП с участием автобуса Kia SRPR-3E», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что, согласно предварительной информации, «водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего произошли съезд с проезжей части в кювет и опрокидывание».

«В результате ДТП шесть человек получили травмы различной степени тяжести, пострадавшие доставлены в лечебное учреждение», — сообщили в ведомстве.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.

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