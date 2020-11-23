В Приамурье в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

В ДТП с автобусом в Амурской области пострадали шесть человек. Об этом сообщили в УМВД по региону.

«Сегодня в 08:15 (02:15 мск) на автодороге в ЗАТО Циолковский произошло ДТП с участием автобуса Kia SRPR-3E», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что, согласно предварительной информации, «водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего произошли съезд с проезжей части в кювет и опрокидывание».

«В результате ДТП шесть человек получили травмы различной степени тяжести, пострадавшие доставлены в лечебное учреждение», — сообщили в ведомстве.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.