Медики оценили возможность влияния лекарств от давления на течение коронавируса

Медики из России и Китая связали приём лекарств от давления с более лёгким течением COVID-19 у пациентов старше 65 лет.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на специалистов Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Заместитель директора по научной работе Юлия Котовская отметила, что если до заболевания коронавирусом пациенты продолжительное время получали статины для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, то осложнения и смертность от COVID-19 встречаются гораздо реже.

В конце октября специалисты больницы Лэйшеншань и больницы Чжуннань Уханьского университета в КНР выпустили статью, согласно которой препараты от давления связаны с уменьшением летальных исходов и улучшением клинических характеристик у пожилых людей с COVID-19.

Как уточняют учёные, полностью полагаться на лекарства в вопросах профилактики и борьбы с коронавирусом неверно. Нельзя принимать препараты от давления без назначения врача.

По словам гериатров, людям старшего возраста необходимо прежде всего следовать общим рекомендациям по сбережению своего здоровья. Нужна регулярная физическая активность и сбалансированное питание.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отмечал, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация с коронавирусом начнёт меняться к лучшему.