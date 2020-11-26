Медики оценили возможность влияния лекарств от давления на течение коронавируса

Короткая ссылка
Медики из России и Китая связали приём лекарств от давления с более лёгким течением COVID-19 у пациентов старше 65 лет.
Медики оценили возможность влияния лекарств от давления на течение коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на специалистов Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Заместитель директора по научной работе Юлия Котовская отметила, что если до заболевания коронавирусом пациенты продолжительное время получали статины для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, то осложнения и смертность от COVID-19 встречаются гораздо реже.

В конце октября специалисты больницы Лэйшеншань и больницы Чжуннань Уханьского университета в КНР выпустили статью, согласно которой препараты от давления связаны с уменьшением летальных исходов и улучшением клинических характеристик у пожилых людей с COVID-19.

Как уточняют учёные, полностью полагаться на лекарства в вопросах профилактики и борьбы с коронавирусом неверно. Нельзя принимать препараты от давления без назначения врача.

По словам гериатров, людям старшего возраста необходимо прежде всего следовать общим рекомендациям по сбережению своего здоровья. Нужна регулярная физическая активность и сбалансированное питание.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отмечал, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация с коронавирусом начнёт меняться к лучшему.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить