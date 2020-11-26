В Роспотребнадзоре назвали предположительный срок активности COVID-19

Активность коронавирусной инфекции COVID-19, предположительно, может сохраняться на протяжении ещё полутора лет, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Специалисты говорят о том, что нам необходима готовность где-то к полутора годам значительной активности COVID-19 в тех или иных регионах и странах мира», — приводит её слова на конгрессе «Контроль и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП-2020») Интерфакс.

Эпидемиолог отметила, что COVID-19 активно циркулирует при температуре воздуха 0 °С... +10 °С и высокой влажности, но также «комфортно себя чувствует и при более высоких температурах» и при относительно низкой влажности.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила мнение, что коронавирус будет активизироваться каждый год в холодный сезон.

Во Всемирной организации здравоохранения усомнились в сезонности COVID-19 из-за его циркуляции во всех условиях, климате и регионах.

Вирусолог сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с COVID-19.