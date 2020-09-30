В ВОЗ усомнились в сезонности коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения не считает коронавирус сезонным заболеванием, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове.
В ВОЗ усомнились в сезонности коронавируса
  • © REUTERS/Danish Siddiqui

«Когда мы говорим о волнах (вируса), мы подразумеваем сезонность, как у гриппа, сезонность которого выражается в росте случаев заболевания в зимние месяцы в Северном и Южном полушариях. Мы ещё не видим сезонности в этом вирусе», — цитирует эксперта РИА Новости.

Она отметила, что COVID-19 циркулирует во всех условиях, климате и регионах.

Как отметила ван Керкхове, с помощью ограничений пики заболеваемости могут снижаться, а распространение инфекции может быть взято под контроль.

По её словам, в некоторых странах вирус снова стал распространяться из-за снятия ограничений.

Ранее в ВОЗ заявили, что официальные данные о смертности от коронавируса в мире могут быть ниже реальных.

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