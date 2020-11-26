На закупку машин для первичного звена здравоохранения будет выделено 1,5 млрд рублей
- © Павел Лисицын/ РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета».
Транспорт предусмотрен для районных центров, посёлков городского типа, малых городов с населением до 50 тыс. человек и сельской местности.
Закупки в рамках модернизации первичного звена планировались на следующий год.
«Но в сложной ситуации надо действовать на опережение. Важно в сжатые сроки сделать всё, чтобы помочь людям. Обращаю внимание Минпромторга, что поставки должны быть осуществлены уже в 2020 году», — заявил Мишустин.
Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее на закупку 15 машин для республиканской станции скорой помощи потрачено 48 млн рублей из федерального бюджета.