На закупку машин для первичного звена здравоохранения будет выделено 1,5 млрд рублей

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Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил, что правительство выделит 1,5 млрд рублей на приобретение 2 тыс. автомобилей для первичного звена здравоохранения.
На закупку машин для первичного звена здравоохранения будет выделено 1,5 млрд рублей
  • © Павел Лисицын/ РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

Транспорт предусмотрен для районных центров, посёлков городского типа, малых городов с населением до 50 тыс. человек и сельской местности.

Закупки в рамках модернизации первичного звена планировались на следующий год.

«Но в сложной ситуации надо действовать на опережение. Важно в сжатые сроки сделать всё, чтобы помочь людям. Обращаю внимание Минпромторга, что поставки должны быть осуществлены уже в 2020 году», — заявил Мишустин.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее на закупку 15 машин для республиканской станции скорой помощи потрачено 48 млн рублей из федерального бюджета.

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