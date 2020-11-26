На закупку машин для первичного звена здравоохранения будет выделено 1,5 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил, что правительство выделит 1,5 млрд рублей на приобретение 2 тыс. автомобилей для первичного звена здравоохранения.

Об этом сообщает «Российская газета».

Транспорт предусмотрен для районных центров, посёлков городского типа, малых городов с населением до 50 тыс. человек и сельской местности.

Закупки в рамках модернизации первичного звена планировались на следующий год.

«Но в сложной ситуации надо действовать на опережение. Важно в сжатые сроки сделать всё, чтобы помочь людям. Обращаю внимание Минпромторга, что поставки должны быть осуществлены уже в 2020 году», — заявил Мишустин.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее на закупку 15 машин для республиканской станции скорой помощи потрачено 48 млн рублей из федерального бюджета.