Минвостокразвития сообщило о ситуации с энергоснабжением Владивостока

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Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков рассказал о ситуации с энергоснабжением Владивостока.
Минвостокразвития сообщило о ситуации с энергоснабжением Владивостока
  • © РИА Новости / Татьяна Меель

По его словам, «пока не вернулся к нормальной жизни Владивосток».

Он сообщил, что «в пострадавших районах снабжение жителей и объектов инфраструктуры энергией осуществляется по временной схеме от резервных источников».

«Переход на постоянную схему займёт до двух месяцев», — цитирует ТАСС Чекункова.

Ранее энергетики восстановили электроснабжение в Первомайском районе Владивостока, в котором проживают более 60 тыс. человек.

Глава Приморского края Олег Кожемяко оценил сроки полного возобновления теплоснабжения во Владивостоке.

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