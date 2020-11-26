Минвостокразвития сообщило о ситуации с энергоснабжением Владивостока

Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков рассказал о ситуации с энергоснабжением Владивостока.

По его словам, «пока не вернулся к нормальной жизни Владивосток».

Он сообщил, что «в пострадавших районах снабжение жителей и объектов инфраструктуры энергией осуществляется по временной схеме от резервных источников».

«Переход на постоянную схему займёт до двух месяцев», — цитирует ТАСС Чекункова.

Ранее энергетики восстановили электроснабжение в Первомайском районе Владивостока, в котором проживают более 60 тыс. человек.

Глава Приморского края Олег Кожемяко оценил сроки полного возобновления теплоснабжения во Владивостоке.