Во Владивостоке назвали сроки полного подключения теплоснабжения

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Глава Приморского края Олег Кожемяко рассказал, когда во Владивостоке полностью возобновят теплоснабжение.
Во Владивостоке назвали сроки полного подключения теплоснабжения
  • © Илья Аверьянов
  • РИА Новости

«Надеемся завтра к вечеру подключить всё теплоснабжение по городу Владивостоку», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что 23 ноября будут подключены 12 центральных тепловых пунктов, это позволит дать тепло в дома 33 тыс. жителей Первомайского района города, ещё 20 тыс. будут подключены в течение ночи.

Ранее в «Примтеплоэнерго» рассказали о ситуации с возобновлением работы котельных в Приморье после аварийного отключения из-за ледяного дождя.

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