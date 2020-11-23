Во Владивостоке назвали сроки полного подключения теплоснабжения

Глава Приморского края Олег Кожемяко рассказал, когда во Владивостоке полностью возобновят теплоснабжение.

«Надеемся завтра к вечеру подключить всё теплоснабжение по городу Владивостоку», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что 23 ноября будут подключены 12 центральных тепловых пунктов, это позволит дать тепло в дома 33 тыс. жителей Первомайского района города, ещё 20 тыс. будут подключены в течение ночи.

Ранее в «Примтеплоэнерго» рассказали о ситуации с возобновлением работы котельных в Приморье после аварийного отключения из-за ледяного дождя.