В Приморье рассказали о ситуации с возобновлением работы котельных

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В «Примтеплоэнерго» рассказали о ситуации с возобновлением работы котельных в Приморье после аварийного отключения из-за ледяного дождя.
В Приморье рассказали о ситуации с возобновлением работы котельных
  • © Павел Лисицын/РИА Новости

Как указывается на сайте компании, специалисты предприятия запустили в работу 39 котельных, ещё пять нужно обеспечить временными источниками электроэнергии.

«39 котельных «Примтеплоэнерго» подключены к дизельным электростанциям для обеспечения теплоснабжения абонентов, расположенных в городах Владивостоке и Артёме... Продолжаются работы по установке ещё пяти дизельных электростанций для аварийного электроснабжения котельных Владивостока», — говорится в заявлении.

По данным компании, три из пяти неработающих котельных располагаются на острове Русском.

На остальной территории Приморского края 577 котельных «Примтеплоэнерго» работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что более 100 тыс. жителей Владивостока и Артёма остаются без электричества из-за последствий циклона.

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