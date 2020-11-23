В Приморье рассказали о ситуации с возобновлением работы котельных

В «Примтеплоэнерго» рассказали о ситуации с возобновлением работы котельных в Приморье после аварийного отключения из-за ледяного дождя.

Как указывается на сайте компании, специалисты предприятия запустили в работу 39 котельных, ещё пять нужно обеспечить временными источниками электроэнергии.

«39 котельных «Примтеплоэнерго» подключены к дизельным электростанциям для обеспечения теплоснабжения абонентов, расположенных в городах Владивостоке и Артёме... Продолжаются работы по установке ещё пяти дизельных электростанций для аварийного электроснабжения котельных Владивостока», — говорится в заявлении.

По данным компании, три из пяти неработающих котельных располагаются на острове Русском.

На остальной территории Приморского края 577 котельных «Примтеплоэнерго» работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что более 100 тыс. жителей Владивостока и Артёма остаются без электричества из-за последствий циклона.