Более 100 тысяч жителей остаются без света после циклона в Приморье
«По-прежнему сложная ситуация остаётся в Первомайском районе Владивостока, где без света остаются 69 тыс. человек, в Артёме — 39 тыс. человек», — приводит сообщение пресс-служба правительства региона.
Кроме того, ещё 16 тыс. жителей во Владивостоке и Артёме остаются без отопления.
По словам Кожемяко, восстановление электроснабжения ожидается не раньше среды, 25 ноября.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил предоставить Приморскому краю максимальные ресурсы для ликвидации последствий снежного циклона.