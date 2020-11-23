Более 100 тысяч жителей остаются без света после циклона в Приморье

Более 100 тысяч жителей во Владивостоке и Артёме остаются без электричества из-за последствий циклона, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече с министром по развитию Дальнего Востока Алексеем Чекунковым.

«По-прежнему сложная ситуация остаётся в Первомайском районе Владивостока, где без света остаются 69 тыс. человек, в Артёме — 39 тыс. человек», — приводит сообщение пресс-служба правительства региона.

Кроме того, ещё 16 тыс. жителей во Владивостоке и Артёме остаются без отопления.

По словам Кожемяко, восстановление электроснабжения ожидается не раньше среды, 25 ноября.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил предоставить Приморскому краю максимальные ресурсы для ликвидации последствий снежного циклона.