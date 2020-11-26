Стартовал третий этап испытаний вакцины «Вектора» от коронавируса
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«Сегодня стартуют пострегистрационные исследования научного центра «Вектор» Роспотребнадзора», — говорится в сообщении в Instagram.
Как отмечается, клинические базы начали набор добровольцев в возрасте от 18 лет.
Ранее сообщалось, что «ЭпиВакКорону» передали в медучреждения Москвы, Подмосковья, Тюменской, Калининградской областей и Татарстана для проведения испытаний.
Планируется, что препарат поступит в гражданский оборот до конца года.