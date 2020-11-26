Стартовал третий этап испытаний вакцины «Вектора» от коронавируса

Пострегистрационные исследования вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор», начинаются в четверг, 26 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Сегодня стартуют пострегистрационные исследования научного центра «Вектор» Роспотребнадзора», — говорится в сообщении в Instagram.

Как отмечается, клинические базы начали набор добровольцев в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что «ЭпиВакКорону» передали в медучреждения Москвы, Подмосковья, Тюменской, Калининградской областей и Татарстана для проведения испытаний.

Планируется, что препарат поступит в гражданский оборот до конца года.