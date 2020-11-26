Стартовал третий этап испытаний вакцины «Вектора» от коронавируса

Короткая ссылка
Пострегистрационные исследования вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор», начинаются в четверг, 26 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Стартовал третий этап испытаний вакцины «Вектора» от коронавируса
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

«Сегодня стартуют пострегистрационные исследования научного центра «Вектор» Роспотребнадзора», — говорится в сообщении в Instagram.

Как отмечается, клинические базы начали набор добровольцев в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что «ЭпиВакКорону» передали в медучреждения Москвы, Подмосковья, Тюменской, Калининградской областей и Татарстана для проведения испытаний.

Планируется, что препарат поступит в гражданский оборот до конца года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить