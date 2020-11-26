Вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в ряд регионов России для исследований

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Вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», поступила в медицинские учреждения ряда российских регионов для проведения пострегистрационных клинических исследований, сообщает Роспотребнадзор.
Вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в ряд регионов России для исследований
  • Reuters

«Вакцина «ЭпиВакКорона» , разработанная научным центром «Вектор» Роспотребнадзора, поступила в медицинские организации Москвы, Московской области, Тюменской области, Калининградской области и Республики Татарстан для проведения пострегистрационных клинических исследований», — говорится в сообщении.

Отмечается, что клинические базы начали набор добровольцев.

Всего в отборе примут участие 4000 добровольцев, 3000 будут допущены до проведения исследований. 

Ранее сообщалось, что «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот до конца года.

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