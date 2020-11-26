Вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в ряд регионов России для исследований

Вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», поступила в медицинские учреждения ряда российских регионов для проведения пострегистрационных клинических исследований, сообщает Роспотребнадзор.

«Вакцина «ЭпиВакКорона» , разработанная научным центром «Вектор» Роспотребнадзора, поступила в медицинские организации Москвы, Московской области, Тюменской области, Калининградской области и Республики Татарстан для проведения пострегистрационных клинических исследований», — говорится в сообщении.

Отмечается, что клинические базы начали набор добровольцев.

Всего в отборе примут участие 4000 добровольцев, 3000 будут допущены до проведения исследований.

Ранее сообщалось, что «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот до конца года.