Путин открыл цех по производству вакцины от коронавируса в Братске
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Как передаёт РИА Новости, глава государства обратился к участникам видеоконференции.
«Сегодня на одной из площадок компании «Фармасинтез» (на предприятии «Братскхимсинтез», где вы и находитесь) в Иркутской области открывается новый современный цех по производству субстанции для лекарственных препаратов», — сказал он.
Ранее сообщалось, что на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва» запустят производство вакцин от COVID-19.