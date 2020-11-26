Путин открыл цех по производству вакцины от коронавируса в Братске

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новый фармацевтический цех в Братске, где в числе прочего будут производиться вакцины от коронавирусной инфекции.

Как передаёт РИА Новости, глава государства обратился к участникам видеоконференции.

«Сегодня на одной из площадок компании «Фармасинтез» (на предприятии «Братскхимсинтез», где вы и находитесь) в Иркутской области открывается новый современный цех по производству субстанции для лекарственных препаратов», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва» запустят производство вакцин от COVID-19.