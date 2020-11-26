В технополисе «Москва» запустят производство вакцин от коронавируса

На территории особой экономической зоны «Технополис «Москва» запустят производство вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте мэра.

«На территории особой экономической зоны «Технополис «Москва» начнёт работу завод компании «Р-Фарм». Предприятие станет дополнительной площадкой по производству вакцин от коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что «возможности особой экономической зоны позволили в минимальные сроки подготовить площадку для производства препарата «Спутник V», разработанного Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи».

По его словам, «площадка была подготовлена всего за месяц, работа шла в круглосуточном режиме».

«Производство займёт площадь около 20 тыс. кв. м и позволит дополнительно создать около 400 новых рабочих мест. Сейчас работы практически завершены, скоро производитель приступит к оснащению площадки оборудованием, и уже в ближайшее время вакцина будет производиться в Москве», — заявил Ефимов.

Ранее завлабораторией госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».