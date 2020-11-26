Мурашко рассказал о ситуации с производством вакцин от коронавируса

Короткая ссылка
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко на XI Всероссийском конгрессе пациентов рассказал о ситуации с производством вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
Мурашко рассказал о ситуации с производством вакцин от коронавируса
  • © РФПИ

Он сообщил, что в настоящее время «производители фактически находятся в финальной стадии масштабирования производства».

«Мы видим, что сегодня объёмы, которые сданы на государственный контроль качества, позволяют нам говорить о том, что в декабре–январе эти объёмы будут значимо увеличены для того, чтобы начать движение сначала по определённым категориям населения, в затем выходить уже и на более широкие», — цитирует ТАСС Мурашко.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов.

Также Мишустин заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции будет добровольной, никто никого заставлять не станет.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить