Мурашко рассказал о ситуации с производством вакцин от коронавируса

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко на XI Всероссийском конгрессе пациентов рассказал о ситуации с производством вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

Он сообщил, что в настоящее время «производители фактически находятся в финальной стадии масштабирования производства».

«Мы видим, что сегодня объёмы, которые сданы на государственный контроль качества, позволяют нам говорить о том, что в декабре–январе эти объёмы будут значимо увеличены для того, чтобы начать движение сначала по определённым категориям населения, в затем выходить уже и на более широкие», — цитирует ТАСС Мурашко.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов.

Также Мишустин заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции будет добровольной, никто никого заставлять не станет.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.