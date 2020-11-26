В СФ оценили идею расширить возможности получения бесплатного высшего образования

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение дать право получения бесплатного второго или последующего высшего образования, если первое получено на коммерческой основе.
В СФ оценили идею расширить возможности получения бесплатного высшего образования
  • globallookpress.com

«Понятно, закон ограничивает такое право, речь идёт о приобретаемом первом образовании. Но в принципе чем больше в стране образованных людей, тем лучше. И может быть, эту инициативу можно было бы поддержать. Но государству следовало бы в этой части определить, по каким видам дисциплин и по каким видам отраслевых задач нужно организовывать это дополнительное образование», — пояснил сенатор.

По словам Рязанского, например, если дело касается медицины или каких-то дополнительных и очень важных для развития экономики страны отраслей, то в этом есть смысл.

«Но определить нужно, конечно, правительству эти направления дополнительных расходов, которые нужны. В принципе, наверное, интересное предложение, его следовало бы обсудить», — заключил он.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил дать право получения бесплатного второго или последующего высшего образования, если первое получено на коммерческой основе.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить