В ГД предложили расширить возможность получения бесплатного высшего образования

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил дать право получения бесплатного второго или последующего высшего образования, если первое получено на коммерческой основе. Копия письма на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова есть в распоряжении RT.
В ГД предложили расширить возможность получения бесплатного высшего образования
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

В своём обращении депутат отметил, что в соответствии с Конституцией России каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование. Данное положение применяется только в случае, если гражданин получает высшее образование впервые.

При этом если первое высшее образование получено на коммерческой основе, возможность получения бесплатного высшего образования утрачивается — второе и последующее высшее образование предоставляется на платных условиях.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность предоставления гражданам однократного права на получение бесплатного высшего образования на конкурсной основе, независимо от того, получает гражданин первое высшее образование или второе и последующие, если предыдущие были получены исключительно в рамках договора о платном оказании образовательных услуг», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили создать бюджетные места на второе высшее в медицинских вузах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить