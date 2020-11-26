В ГД предложили расширить возможность получения бесплатного высшего образования

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил дать право получения бесплатного второго или последующего высшего образования, если первое получено на коммерческой основе. Копия письма на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова есть в распоряжении RT.

В своём обращении депутат отметил, что в соответствии с Конституцией России каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование. Данное положение применяется только в случае, если гражданин получает высшее образование впервые.

При этом если первое высшее образование получено на коммерческой основе, возможность получения бесплатного высшего образования утрачивается — второе и последующее высшее образование предоставляется на платных условиях.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность предоставления гражданам однократного права на получение бесплатного высшего образования на конкурсной основе, независимо от того, получает гражданин первое высшее образование или второе и последующие, если предыдущие были получены исключительно в рамках договора о платном оказании образовательных услуг», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили создать бюджетные места на второе высшее в медицинских вузах.