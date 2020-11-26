В ГД предложили расширить возможность получения бесплатного высшего образования
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В своём обращении депутат отметил, что в соответствии с Конституцией России каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование. Данное положение применяется только в случае, если гражданин получает высшее образование впервые.
При этом если первое высшее образование получено на коммерческой основе, возможность получения бесплатного высшего образования утрачивается — второе и последующее высшее образование предоставляется на платных условиях.
«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность предоставления гражданам однократного права на получение бесплатного высшего образования на конкурсной основе, независимо от того, получает гражданин первое высшее образование или второе и последующие, если предыдущие были получены исключительно в рамках договора о платном оказании образовательных услуг», — говорится в тексте обращения.
Ранее в Госдуме предложили создать бюджетные места на второе высшее в медицинских вузах.