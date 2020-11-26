Власти повысили оценку предварительного ущерба от циклона в Приморье

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Ущерб от циклона в Приморском крае, по предварительным данным, составил 266 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.
Власти повысили оценку предварительного ущерба от циклона в Приморье
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«Предварительный ущерб от стихии составил в Приморском крае 266 млн рублей», — говорится в сообщении.

Как отмечается, наибольший урон нанесён объектам энергетики — более 250 млн рублей.

Окончательная сумма будет определена после завершения аварийно-восстановительных работ.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко оценил предварительный ущерб от непогоды в 180 млн рублей.

В Кремле подчёркивали, что ледяной шторм был очень сильным и нанёс колоссальный урон инфраструктуре.

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