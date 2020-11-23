В Кремле оценили последствия циклона в Приморье

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Последствия циклона в Приморском крае пока не удаётся полностью ликвидировать, несмотря на активные действия властей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле оценили последствия циклона в Приморье
  • © Илья Аверьянов
  • РИА Новости

«К сожалению, несмотря на напряжённую круглосуточную работу, действительно, пока полностью ликвидировать последствия ледяного шторма не удалось», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он отметил, что шторм был очень сильным и нанёс колоссальный урон инфраструктуре.

По его словам, ведётся круглосуточная работа, федеральное правительство также принимает меры: создана комиссия, активно работает МЧС, на место перебрасываются энергоустановки.

Как подчеркнул Песков, «сила удара природы такова, что эти последствия в одночасье не получается ликвидировать».

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что пик кризиса после циклона в Приморье пройден.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил предоставить региону максимальные ресурсы для ликвидации ЧС.

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