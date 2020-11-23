В Кремле оценили последствия циклона в Приморье
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- РИА Новости
«К сожалению, несмотря на напряжённую круглосуточную работу, действительно, пока полностью ликвидировать последствия ледяного шторма не удалось», — сказал представитель Кремля журналистам.
Он отметил, что шторм был очень сильным и нанёс колоссальный урон инфраструктуре.
По его словам, ведётся круглосуточная работа, федеральное правительство также принимает меры: создана комиссия, активно работает МЧС, на место перебрасываются энергоустановки.
Как подчеркнул Песков, «сила удара природы такова, что эти последствия в одночасье не получается ликвидировать».
Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что пик кризиса после циклона в Приморье пройден.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил предоставить региону максимальные ресурсы для ликвидации ЧС.