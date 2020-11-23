Власти считают, что пик кризиса после циклона в Приморье пройден
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Как передаёт РИА Новости, министр встретился с главой региона Олегом Кожемяко и провёл совещание рабочей группы по ликвидации последствий ЧС.
«Пик кризиса пройден, большая часть тех, кто остался без тепла и воды, либо получили их, либо в ближайшие сутки получат», — сказал Чекунков.
По его словам, со светом «немножко сложнее».
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил предоставить Приморью максимальные ресурсы для ликвидации последствий снежного циклона.