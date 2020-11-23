Власти считают, что пик кризиса после циклона в Приморье пройден

Короткая ссылка
Пик кризиса после циклона в Приморском крае пройден, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Власти считают, что пик кризиса после циклона в Приморье пройден
  • © РИА Новости / Илья Аверьянов

Как передаёт РИА Новости, министр встретился с главой региона Олегом Кожемяко и провёл совещание рабочей группы по ликвидации последствий ЧС.

«Пик кризиса пройден, большая часть тех, кто остался без тепла и воды, либо получили их, либо в ближайшие сутки получат», — сказал Чекунков.

По его словам, со светом «немножко сложнее».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил предоставить Приморью максимальные ресурсы для ликвидации последствий снежного циклона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить