Власти считают, что пик кризиса после циклона в Приморье пройден

Пик кризиса после циклона в Приморском крае пройден, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Как передаёт РИА Новости, министр встретился с главой региона Олегом Кожемяко и провёл совещание рабочей группы по ликвидации последствий ЧС.

«Пик кризиса пройден, большая часть тех, кто остался без тепла и воды, либо получили их, либо в ближайшие сутки получат», — сказал Чекунков.

По его словам, со светом «немножко сложнее».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил предоставить Приморью максимальные ресурсы для ликвидации последствий снежного циклона.