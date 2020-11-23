Глава Приморья оценил предварительный ущерб от непогоды

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко оценил предварительный ущерб от непогоды в регионе.

«Энергетики просчитают ещё те затраты (сегодня они предварительно подали нам на 180 млн рублей), которые понадобятся для полного восстановления надёжной системы энергоснабжения, которое потребует длительного времени», — цитирует ТАСС губернатора.

Ранее Кожемяко рассказал, когда во Владивостоке полностью возобновят теплоснабжение.

Отмечается, что 23 ноября будут подключены 12 центральных тепловых пунктов, это позволит дать тепло в дома 33 тыс. жителей Первомайского района города, ещё 20 тыс. будут подключены в течение ночи.

«Энергетики планируют установить поваленные опоры во Владивостоке и подключить электроснабжение в эту среду. Главная помощь, которая сейчас требуется краю, — генераторы, электродвигатели. Мы задействовали все резервы, которые были, максимально закрыв потребность в источниках питания, но всё равно есть нехватка такого оборудования», — цитирует vostokmedia.com Кожемяко.

Также он напомнил управляющим компаниям об ответственности за беспорядок на вверенных им территориях.