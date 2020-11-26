В Приморье более 15 тысяч жителей остаются без электроснабжения

После циклона в Приморье без света остаются более 15 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

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«На данный момент без света в Приморье остаются более 15 тысяч человек», — говорится в сообщении. Власти региона отметили, восстановление электроэнергии ведётся в круглосуточном режиме, освободившиеся аварийные бригады перебрасывают на более сложные участки. Ранее энергетики восстановили электроснабжение в Первомайском районе Владивостока, в котором проживают более 60 тыс. человек. Глава Приморского края Олег Кожемяко оценил сроки полного возобновления теплоснабжения во Владивостоке.