В Свердловской области две больницы вернутся к оказанию плановой помощи

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В Свердловской области две больницы вернутся к оказанию плановой медицинской помощи.
В Свердловской области две больницы вернутся к оказанию плановой помощи
  • Pixabay

Об этом сообщает tagilcity.ru.

Как заявил заместитель губернатора Павел Креков на брифинге после заседания оперштаба, в регионе стабилизировалась ситуация с COVID-19. В последнее время количество выписанных из больниц превышает число новых заболевших.

По его словам, вероятнее всего, к плановой работе вернутся «Озеро Чусовское», где больница реабилитационного лечения, и ещё одна больница в Екатеринбурге.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отмечал, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация с коронавирусом начнёт меняться к лучшему.

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