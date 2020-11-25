В Свердловской области две больницы вернутся к оказанию плановой помощи

В Свердловской области две больницы вернутся к оказанию плановой медицинской помощи.

Об этом сообщает tagilcity.ru.

Как заявил заместитель губернатора Павел Креков на брифинге после заседания оперштаба, в регионе стабилизировалась ситуация с COVID-19. В последнее время количество выписанных из больниц превышает число новых заболевших.

По его словам, вероятнее всего, к плановой работе вернутся «Озеро Чусовское», где больница реабилитационного лечения, и ещё одна больница в Екатеринбурге.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отмечал, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация с коронавирусом начнёт меняться к лучшему.