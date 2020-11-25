Врач дал рекомендации тем, кто почувствовал симптомы вирусного заболевания

Короткая ссылка
Семейный врач Алексей Добровольский дал рекомендации тем, кто почувствовал симптомы вирусного заболевания.
Врач дал рекомендации тем, кто почувствовал симптомы вирусного заболевания
  • Pixabay

В беседе с Nation News он посоветовал минимизировать контакты, постараться не посещать общественные места и взять больничный на время лечения.

«Это правило действует на все вирусные болезни, не только на COVID-19. Молодые люди обычно легко переносят заболевание, поэтому вести себя стоит так же, как и при любом другом вирусном заболевании — гриппе или ОРВИ», — сказал эксперт.

Как отметил Добровольский, если температура есть в течение нескольких дней, следует обратиться к врачу.

«Самостоятельно ставить диагнозы не стоит. Лучше обратиться к врачу. Он даст чёткие инструкции даже по телефону, расскажет, что делать, если появились симптомы болезни», — заключил эксперт.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отмечал, что, чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация с коронавирусом начнёт меняться к лучшему.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить