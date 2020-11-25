Врач дал рекомендации тем, кто почувствовал симптомы вирусного заболевания

Семейный врач Алексей Добровольский дал рекомендации тем, кто почувствовал симптомы вирусного заболевания.

В беседе с Nation News он посоветовал минимизировать контакты, постараться не посещать общественные места и взять больничный на время лечения.

«Это правило действует на все вирусные болезни, не только на COVID-19. Молодые люди обычно легко переносят заболевание, поэтому вести себя стоит так же, как и при любом другом вирусном заболевании — гриппе или ОРВИ», — сказал эксперт.

Как отметил Добровольский, если температура есть в течение нескольких дней, следует обратиться к врачу.

«Самостоятельно ставить диагнозы не стоит. Лучше обратиться к врачу. Он даст чёткие инструкции даже по телефону, расскажет, что делать, если появились симптомы болезни», — заключил эксперт.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отмечал, что, чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация с коронавирусом начнёт меняться к лучшему.